Деяким українцям можна буде оформити оплачувану відпустку, яка триватиме цілий місяць – до 27 січня.

Як пише Politeka.net, нове рішення стосуватиметься вчителів української столиці.

Нагадаємо, цього року у Києві зимові канікули триватимуть набагато довше, ніж зазвичай.

«Зимові канікули у столичних школах розпочнуться за графіком – з 26 грудня 2022 року. Але триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року. У цей час школи опалюватимуться у мінімальному режимі для підтримки системи опалення. Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул у оплачувану відпустку», - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він також уточнив, що у разі надзвичайної ситуації у місті частина шкіл використовуватиметься для роботи пунктів обігріву.

Що ж до тривалості навчального року, то він у столичних школах, згідно із законом, триватиме до 1 липня.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України повернула тривалість відпусток для педагогічних та науково-педагогічних працівників – до 56 календарних днів.

1 липня Рада прийняла рішення «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (законопроект від 05.04.2022 р. №7251). Він передбачає, зокрема, внесення змін до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Положення цієї норми змінено на таке: "У період дії військового стану надання працівникові щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежене тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить понад 24 календарні дні, надання невикористаних у період дії військового стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування військового стану".

Додамо, що згідно з офіційними даними, наразі близько 8 тисяч українських шкіл здійснюють навчання у традиційній чи змішаній формі.

Кількість шкіл, що перебувають на онлайн навчанні, поступово скорочується. Поки що таких шкіл трохи більше 5 тисяч, що на 1 тисячу менше, ніж було на початку листопада.

У той же час дистанційно навчаються 1 млн 893 тисяч школярів.

Загалом освітнім процесом охоплено понад 4 млн. учнів.

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