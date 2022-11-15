Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Итак, этот день пришел. Ноябрь наконец-то решил предоставить свою сезонную площадку для встречи на высоком уровне влажного атмосферного фронта и холодной воздушной массы», - подчеркнула Диденко.
По ее словам, сочетание влажности и холодного воздуха превращает дождь в мокрый снег, поэтому уже в среду, 16 ноября, на севере и северо-востоке Украины есть вероятность мокрого снега.
Не обойдет такая судьба и Киев. Уже завтра, 16 ноября, в столице ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +5 градусов. Дождь, вечером возможен мокрый снег, говорит Диденко.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
"В последнюю секунду": Шольц расстроился, что путин не приехал на саммит G20, подробности
"Быстрее, чем все ожидают": в Офисе президента спрогнозировали государственный переворот в Кремле
В Киеве начали устанавливать новогоднюю елку: первые кадры
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
«Вообще еще будет преобладать в Украине дождь, однако при приближении температуры воздуха к более низким градусам вероятна уже зимняя фаза осадков. Осадки пройдут 16 ноября в западных областях Украины, в северных, во второй половине в центральной части, в Харьковской и Одесской областях», - рассказала синоптик, добавив, что в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду существенных осадков не ожидается.
Диденко предупредила, что в дальнейшем температура воздуха в Украине будет снижаться и к концу недели "минусов" станет больше.
Напомним, объявлены рекордно длинные зимние каникулы.
Также сообщалось, что украинцам сообщили, кто из них имеет право уйти в оплачиваемый отпуск с 26 декабря.
Кроме того, Politeka.net писала о резком изменении погоды.