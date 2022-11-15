С 16 ноября температура воздуха будет продолжать снижаться, в ближайшее время в столице ожидается снег.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Итак, этот день пришел. Ноябрь наконец-то решил предоставить свою сезонную площадку для встречи на высоком уровне влажного атмосферного фронта и холодной воздушной массы», - подчеркнула Диденко.

По ее словам, сочетание влажности и холодного воздуха превращает дождь в мокрый снег, поэтому уже в среду, 16 ноября, на севере и северо-востоке Украины есть вероятность мокрого снега.

Не обойдет такая судьба и Киев. Уже завтра, 16 ноября, в столице ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +5 градусов. Дождь, вечером возможен мокрый снег, говорит Диденко.

«Вообще еще будет преобладать в Украине дождь, однако при приближении температуры воздуха к более низким градусам вероятна уже зимняя фаза осадков. Осадки пройдут 16 ноября в западных областях Украины, в северных, во второй половине в центральной части, в Харьковской и Одесской областях», - рассказала синоптик, добавив, что в Луганской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму в среду существенных осадков не ожидается.

Диденко предупредила, что в дальнейшем температура воздуха в Украине будет снижаться и к концу недели "минусов" станет больше.

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