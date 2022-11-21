Українці, які в період воєнних дій були змушені залишити свої домівки та не проживають за місцем реєстрації понад 30 календарних днів, можуть отримати перерахунки за житлово-комунальні послуги.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили у Центрі комунального сервісу (ЦКЗ).

Факт непроживання можна підтвердити довідкою. Наприклад, яка підтверджує тимчасове проживання споживача за іншою адресою, або ж довідка, що підтверджує проходження військової служби, у т.ч. приказ про мобілізацію, або ж довідка внутрішньо-переміщеної особи в письмовому вигляді або електронному (з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»).

Довідка обов’язково повинна містити інформацію щодо періоду непроживання або проживання в іншому місці зареєстрованої особи.

Зазначається, що документи мають бути видані підприємствами, установами, організаціями в межах їх повноважень.

Вони повинні мати обов’язкові реквізити встановлені для вказаного виду документа (повна назва підприємства, установи, організації, реєстраційний номер, дату видачі документа) та завірені печаткою і підписом.

Для того, щоб отримати перерахунки за житлово-комунальні послуги необхідно звернутися до ЦКЗ з такими документами:

документ, підтверджуючий місце тимчасового проживання за іншою адресою, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання або документ, що підтверджує тимчасове перебування споживача за кордоном.

Також потрібна артка (довідка) фізичної особи – платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Крім того, необхідно надати документ на право власності / користування житловим приміщенням/квартирою.

Звісно, необхідно буде надати паспорт або документ, що посвідучє особу.

Увагу українців звертають на те, що калькуляційною одиницею нарахування за послугу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є один квадратний метр загальної площі, що перебуває у власності або наймі особи.

За послугу централізованого опалення - один квадратний метр опалювальної площі (об`єму) квартири або обсяг спожитої теплової енергії згідно показань лічильника.

«Відповідно нарахування за вказані послуги здійснюються незалежно від кількості проживаючих/зареєстрованих осіб у квартирі», - зазначають у ЦКЗ.

Додамо, в Україні до кінця опалювального періоду тарифи на комунальні послуги заморожено. Але після закінчення холодів ціни на опалення можуть бути переглянуті.

Наскільки саме зміняться тарифи, залежатиме від ціни на газ.

Щодо тарифів на електроенергію для побутових споживачів, то вони заморожені до кінця опалювального сезону. Тобто у квітні ціни можуть бути переглянуті.

Нагадаємо, що тарифи на газ, тепло та гарячу воду заморожені до кінця воєнного стану та протягом 6 місяців після війни.

Втім, ціни для підприємців можуть переглянути.

Нагадаємо, Нацбанк показав нову незвичайну монету, і це тільки початок.

Також повідомлялося, що в Укренерго та ДТЕК заговорили про можливість блекауту.

Крім того, Politeka.net писала про введення "новорічної" заборони.