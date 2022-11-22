У Пенсійному фонді України попередили про шахрайську схему під виглядом надання грошової допомоги по 2220 гривень на кожного члена родини.

Як повідомила пресслужба ПФУ, в месенджері Telegram виявлено діяльність чат-боту, який від імені Пенсійного фонду України вводить в оману користувачів, збирає особисті дані людей та реквізити банківських рахунків для подальших шахрайських дій.

Так, невідомий чат-бот «Пенсійний фонд України» (@pensijnyj_fond_ukrainybot) з символікою Фонду на логотипі боту інформує громадян про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 2220 гривень на кожного з членів родини, що постраждали у зв’язку з війною.

Бот пропонує подати відповідну заявку, надавши особисті дані, у тому числі й реквізити банківських рахунків, нібито для можливості отримання неіснуючих коштів.

"Відповідально заявляємо – ЦЕ ФЕЙК! Пенсійний фонд України не має стосунку до діяльності вказаного чат-боту! Бот не створювався та не адмініструється Фондом і не має стосунку до інформаційної діяльності відомства. Пенсійний фонд України вже звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити відповідних заходів. Довіряйте інформації про діяльність Фонду лише з перевірених джерел!", — наголосили в ПФУ.

Нагадаємо, Нацбанк показав нову незвичайну монету, і це тільки початок.

Також повідомлялося, що в Укренерго та ДТЕК заговорили про можливість блекауту.

Крім того, Politeka.net писала про введення "новорічної" заборони.