З 1 грудня Пенсійний фонд України перерахує пенсії громадян у зв’язку з трьома підставами.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ

Так, із 1 грудня 2022 року Пенсійний фонд перерахує пенсії громадян у зв’язку з:

підвищенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 2 027 грн до 2 093 грн; встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують «страхові» пенсії, на рівні 2500 грн або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 грн; зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їх сімей.

Перерахунки пенсій буде проведено автоматично без додаткових звернень отримувачів. Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитися з грудня у встановлені дати виплати.

При цьому у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму зростуть мінімальна пенсія за віком непрацюючим пенсіонерам, мінімальна пенсія шахтарям, мінімальна пенсія сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, мінімальні пенсійні виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, пенсія за особливі заслуги перед Україною, максимальний розмір пенсії, надбавка донорам.

Також відбудеться підвищення виплат ветеранам війни та членам сімей загиблих/померлих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань з числа осіб з інвалідністю та членам сімей померлих жертв нацистських переслідувань.

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