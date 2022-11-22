С 1 декабря Пенсионный фонд Украины пересчитает пенсии граждан в связи с тремя основаниями.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, с 1 декабря 2022 года Пенсионный фонд пересчитает пенсии граждан в связи с:

повышением прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, с 2027 грн до 2093 грн; установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам с полным страховым стажем (30/35 лет для женщин/мужчин соответственно) в возрасте до 70 лет, получающих «страховые» пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу, исходя из размера 2500 грн; изменением показателя средней заработной платы, применяемого при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

Перерасчет пенсий будет произведен автоматически без дополнительных обращений получателей. Выплата пенсий в перечисленных размерах будет производиться с декабря в установленные даты выплаты.

При этом в связи с изменением прожиточного минимума возрастут минимальная пенсия по возрасту неработающим пенсионерам, минимальная пенсия шахтерам, минимальная пенсия семьям военнослужащих в случае потери кормильца, минимальные пенсионные выплаты лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий, пенсия за особые заслуги перед Украиной, максимальный размер пенсии, прибавка донорам.

Также состоится повышение выплат ветеранам войны и членам семей погибших/умерших ветеранов войны, жертвам нацистских преследований из лиц с инвалидностью и членам семей умерших жертв нацистских преследований.

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