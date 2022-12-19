Про це повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач під час брифінгу у понеділок, 19 грудня.

Горбач зазначив, що мобілізацію було оголошено указом президента ще 24 лютого, проте з початку війни не було жодних хвиль мобілізації.

«Так, справді, на першому етапі більше людей було призвано, потім темпи постійно знижувалися, зараз вони набагато нижчі, ніж на початку», — заявив Горбач.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, кількість людей, яких призивають за мобілізацією, залежить від ситуації на фронті.

«Говорити, що після Нового року чергова хвиля не можна. Усі чинники, які впливають на це, давно враховані. І той фактор, що в Росії пройшла мобілізація і за заявками призвано від 200 до 300 тисяч громадян, давно враховано. Зараз ми працюємо відповідно до плану і жодних хвиль не передбачається», - додав військовий.

Горбач підкреслив, що мобілізація в Україні триває постійно та планово.

«Ми як до Нового року призиваємо, так призиватимемо і після Нового року. Можливо, будуть якісь коригування у планах, але наперед усе прораховано», — сказав він.

Горбач також наголосив, що в Україні призивають насамперед людей із бойовим досвідом.

Він уточнив, що практично всі спеціальності необхідні для комплектування ЗСУ та інших формувань.

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