Опитування триватиме з 24 до 30 грудня.

"Лайк, якщо ви за 25 грудня. Репост, якщо за 7 січня. Жартуємо😅 Є більш дієвий інструмент демократії, ніж лайки та репости, — опитування в Дії. Сьогодні Міністр культури та інформаційної політики запитує думку українців, коли святкувати Різдво. Заходьте в застосунок просто зараз, занурюйтесь в історію обох дат та робіть вибір", — повідомили в Мінцифри.

Аби взяти участь в опитуванні про дату Різдва, треба зробити всього кілька кроків.

"Авторизуйтеся в Дії → натисніть Послуги внизу екрана → виберіть Опитування → проголосуйте за свій варіант. Це все! Ваш голос враховано", — йдеться в інструкції.

Усього є чотири варіанти відповіді: 25 грудня, 7 січня, в обидві дати, не святкую Різдво. Поки більшість українів віддають перевагу 25 грудня — 61,46% голосів. Дату 7 січня обрали 22,21% користувачів.

Попереднє опитування в "Дії" стосувалося Нацвідбору на Євробачення-2023. За результатами глядацького голосування і вибору журі переможцем стала гурт TVORCHI, який представить Україну на конкурсі в Ліверпулі.

Раніше українці мали відправляти смс чи телефонувати, щоб віддати голос за кандидата. Та цьогоріч процедура спростилась до кількох кліків у застосунку.

Нагадаємо, українців попередили, що Новий Рік, швидше за все, доведеться зустрічати без світла.

Також повідомлялось, чи хочуть українці, які виїхали за кордон, повертатись.

Крім того, Politeka.net писала, що "Укренерго" повідомили обнадійливі новини.