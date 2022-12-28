Національний банк України 29 грудня 2022 року вводить в обіг нову пам’ятну банкноту номіналом 500 гривень.

Як повідомляють в НБУ, нові гроші присвячено 300-річчю від дня народження видатного українського філософа Григорія Сковороди.

Ця пам’ятна банкнота відтворює дизайн банкноти номіналом 500 гривень і водночас має важливу відмінність – на її лицьовому боці нанесена символіка до святкування 300-річчя Григорія Сковороди.

Тираж – 50 000 штук. Основний малюнок лицьового боку – портрет Григорія Сковороди; зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії, вихованцем якої був мислитель. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою офіційну символіку до святкування 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди – “Світ Сковороди”. Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти (від світло-зеленого до темно-зеленого).

Пам’ятні банкноти реалізовуватимуться через банки-дистриб’ютори: Укргазбанк, РадаБанк, Таскомбанк, ПриватБанк. Ціна пам’ятної банкноти в конверті – 541 грн, у сувенірній упаковці – 554 грн.

Раніше, 22 листопада цього року Національний банк вже відкарбував срібну пам’ятну монету "Сад божественних пісень", присвячену творам Григорія Сковороди.

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