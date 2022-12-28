Как сообщают в НБУ, новые деньги посвящены 300-летию со дня рождения величайшего украинского философа Григория Сковороды.

Эта памятная банкнота воспроизводит дизайн банкноты номиналом 500 гривен и одновременно имеет важное отличие – на ее лицевой стороне нанесена символика к празднованию 300-летия Григория Сковороды.

Тираж – 50 000 штук. Основной рисунок лицевой стороны – портрет Григория Сковороды; оборотной стороны – изображение здания Киево-Могилянской академии, воспитанником которой был мыслитель. Памятная банкнота включает в себя все элементы защиты банкноты номиналом 500 гривен образца 2015 года. Дополнительно на ее лицевой стороне на месте водяного знака нанесена трафаретной печатью специальной оптически-сменной краской официальная символика к празднованию 300-летия со дня рождения Григория Сковороды - "Мир Сковороды". Эта надпись постепенно изменяет цвет при изменении угла наклона банкноты (от светло-зеленого до темно-зеленого).

Памятные банкноты будут реализовываться через банки-дистрибьюторы: Укргазбанк, РадаБанк, Таскомбанк, ПриватБанк. Цена памятной банкноты в конверте – 541 грн, в сувенирной упаковке – 554 грн.

Ранее, 22 ноября этого года Национальный банк уже отчеканил серебряную памятную монету "Сад божественных песен", посвященную произведениям Григория Сковороды.

Напомним, что делать, если деньги списались, но банкомат вам их не выдал – инструкция.

Также сообщалось, как получить пенсии, соцвыплаты и наличные, если банкоматы не работают.

Кроме того, Politeka.net писала, кому придется заплатить налог за использование генератора.