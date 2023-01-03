Мова йде про українських біженців, які, ховаючись від війни, опинилися в Німеччині.
Так,з 1 січня 2023 року розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць, пише видання RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Для окремих категорій громадян виплати будуть такими:
самотні дорослі - 502 євро на місяць,
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самотні батьки – 502 євро на місяць,
повнолітній громадянин України (одружений) - 451 євро на місяць,
діти 14-17 років – 420 євро,
діти 6-13 років – 348 євро,
діти віком до 5 років – 318 євро.
Виплати нараховує центр зайнятості Німеччини – Джобцентр.
Для отримання підвищених виплат немає необхідності подавати нову заявку. Ті, кому вже раніше призначили таку допомогу, почнуть автоматично отримувати більше коштів з січня.
Додамо, через наплив біженців з України нині в Німеччині проживає більше людей, ніж будь-коли раніше. Згідно з інформацією Федерального статистичного відомства, у першому півріччі 2022 року кількість жителів Німеччини вперше перевищила 84 мільйони.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 1 січня запрацював важливий закон щодо щомісячних виплат - хто з українців тепер має право на 20 тисяч гривень.
Також з'ясувалось, скільки українців за кордоном, і чи хочуть вони повертатись.
Крім того, Politeka.net писала про важливі зміни з 1 січня.