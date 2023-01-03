Від 1 січня 2023 року у деяких українців стане більше грошей.

Мова йде про українських біженців, які, ховаючись від війни, опинилися в Німеччині.

Так,з 1 січня 2023 року розмір виплат зросте на 40-50 євро на місяць, пише видання RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Для окремих категорій громадян виплати будуть такими:

самотні дорослі - 502 євро на місяць,

самотні батьки – 502 євро на місяць,

повнолітній громадянин України (одружений) - 451 євро на місяць,

діти 14-17 років – 420 євро,

діти 6-13 років – 348 євро,

діти віком до 5 років – 318 євро.

Виплати нараховує центр зайнятості Німеччини – Джобцентр.

Для отримання підвищених виплат немає необхідності подавати нову заявку. Ті, кому вже раніше призначили таку допомогу, почнуть автоматично отримувати більше коштів з січня.

Додамо, через наплив біженців з України нині в Німеччині проживає більше людей, ніж будь-коли раніше. Згідно з інформацією Федерального статистичного відомства, у першому півріччі 2022 року кількість жителів Німеччини вперше перевищила 84 мільйони.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 1 січня запрацював важливий закон щодо щомісячних виплат - хто з українців тепер має право на 20 тисяч гривень.

Також з'ясувалось, скільки українців за кордоном, і чи хочуть вони повертатись.

Крім того, Politeka.net писала про важливі зміни з 1 січня.