С 1 января 2023 у некоторых украинцев станет больше денег.

Речь идет об украинских беженцах, которые, скрываясь от войны, оказались в Германии.

Так, с 1 января 2023 года размер выплат вырастет на 40-50 евро в месяц, пишет издание Redaktions Netzwerk Deutschland.

Для отдельных категорий граждан выплаты будут следующими:

одинокие взрослые – 502 евро в месяц,

одинокие родители – 502 евро в месяц,

совершеннолетний гражданин Украины (женатый) - 451 евро в месяц,

дети 14-17 лет – 420 евро,

дети 6-13 лет – 348 евро,

дети в возрасте до 5 лет – 318 евро.

Выплаты начисляется центром занятости Германии – Джобцентром.

Для получения повышенных выплат нет необходимости подавать новую заявку. Те, кому уже раньше назначили такую ​​помощь, начнут автоматически получать больше средств с января.

Добавим, из-за наплыва беженцев из Украины сейчас в Германии проживает больше людей, чем когда-либо раньше.

Согласно информации Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2022 года количество жителей Германии впервые превысило 84 миллиона.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон относительно ежемесячных выплат – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.

Также выяснилось, сколько украинцев за границей, и хотят ли они возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.