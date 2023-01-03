Речь идет об украинских беженцах, которые, скрываясь от войны, оказались в Германии.
Так, с 1 января 2023 года размер выплат вырастет на 40-50 евро в месяц, пишет издание Redaktions Netzwerk Deutschland.
Для отдельных категорий граждан выплаты будут следующими:
одинокие взрослые – 502 евро в месяц,
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одинокие родители – 502 евро в месяц,
совершеннолетний гражданин Украины (женатый) - 451 евро в месяц,
дети 14-17 лет – 420 евро,
дети 6-13 лет – 348 евро,
дети в возрасте до 5 лет – 318 евро.
Выплаты начисляется центром занятости Германии – Джобцентром.
Для получения повышенных выплат нет необходимости подавать новую заявку. Те, кому уже раньше назначили такую помощь, начнут автоматически получать больше средств с января.
Добавим, из-за наплыва беженцев из Украины сейчас в Германии проживает больше людей, чем когда-либо раньше.
Согласно информации Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2022 года количество жителей Германии впервые превысило 84 миллиона.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января заработал важный закон относительно ежемесячных выплат – кто из украинцев теперь имеет право на 20 тысяч гривен.
Также выяснилось, сколько украинцев за границей, и хотят ли они возвращаться.
Кроме того, Politeka.net писала о важных изменениях с 1 января.