Починаючи з 1 січня набувають чинності рішення, які так чи інакше вплинуть на життя багатьох українців.

Так, набуде чинності оновлена ​​редакція ЗУ «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до її положень, ПФУ буде уповноваженим органом управління у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку.

Для отримання фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим громадянам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві страхувальнику потрібно буде подати заяву-розрахунок з інформацією про нараховані застраховані особи суми страхових виплат за їх видами.

З 1 січня цей документ подаватиметься через відповідний інтерфейс в особистому електронному кабінеті страхувальника на електронному порталі ПФУ.

З 1 січня 2023 року в Україні по-новому нараховуватимуть соціальну допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО), малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям на дітей та іншим категоріям.

Одержувачам соціальної допомоги не потрібно знову подавати заяви на продовження виплат. Їх продовжуватимуть автоматично, доки в Україні діє воєнний стан.

Також з 1 січня набирає чинності закон про держбюджет на новий 2023 рік. Від цього залежить не лише мінімальна заробітна плата українців, а й тарифи, податки та пенсії.

Отже, протягом 2023 року мінімальна заробітна плата залишатиметься такою самою, як у 2022 році: 6700 грн на місяць або 40,46 грн у погодинному розмірі.

Не зміниться і розмір прожиткового мінімуму.

Індексація пенсій у 2023 році планується у березні у розмірі 5,4%. Щоб вийти на заслужений відпочинок за віком 60 років, зможуть громадяни зі стажем 30 років, 63 роки – зі стажем 20 років, 65 років – 15 років.

З 1 січня 2023 року почнуть діяти нові правила для аграріїв. Податковий кодекс передбачає запровадження нового збору – мінімального податкового зобов'язання (МНО) із земельної ділянки.

З 1 січня, якщо сума всіх сплачених податків буде меншою від визначеного податковою службою МНО, йому доведеться доплатити державі різницю.

Крім того, з 1 січня статистична та фінансова звітність має подаватися лише в електронній формі. Такий закон поширюється на фізичних осіб в Україні та за кордоном та юридичних осіб та ФОП в Україні.

Також з 1 січня 2023 року банки, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку, які здійснюють обмін валют, будуть сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток підприємств.

А ще з 1 січня 2023 року Національний банк почне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003 – 2007 років (тобто попереднього покоління) з метою поступової їх заміни на оновлені грошові кошти.

Крім того, з 1 січня буде знижено на 75% тарифи на відправку посилок до Польщі через EMS-сервіс "Укрпошти".

Нові тарифи діятимуть як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів.

Так, з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг з України до Польщі коштуватиме 6 дол. США; вагою до 10 кг – близько 8,85 дол., а до 20 кг – до 12,5 дол.

А от щодо комунальних тарифів, то нагадаємо, що Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на газ (7,4 грн за куб м), тому цієї зими тарифи не змінюватимуться залишаться такими до 31 травня 2023 року.

Ціна на електрику для населення залишиться на рівні 1,44 грн/кВт-год за споживання до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год – понад 250 кВт-год.

Ці тарифи діють до 31 березня 2023 року.

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