Багато сімей все ще живуть поряд з зонами, що обстрілюються, і діти продовжують навчатися онлайн.

Після російського авіаудару по селу Максиміліанівка біля Красногорівки на Донеччині, ще одна пара літнього подружжя залишилися без дому. Діаметром 20 метрів та глибиною 7 метрів, вирва від авіаудару стала єдиним залишком їхнього будинку, інформує Національна поліція.

Жінку поранило, але чоловікові пощастило. Це не перший випадок обстрілу, ворог просувається на Мар'їнському напрямку та обстрілює Красногорівку та навколишні села. Вчора будівля спалахнула після чергового влучення, але останній житель був евакуйований два дні тому.

"На ніч ми у підвалі, а цілий день живемо у квартирі", - розповідає мама сина-дев'ятикласника. Коли є світло, хлопець навчається онлайн. Гріються за допомогою саморобної печі, оскільки опалення у місті немає. Але буржуйки далеко не у всіх, люди страждають від холоду.

Багато сімей все ще живуть поряд з зонами, що обстрілюються, і діти продовжують навчатися онлайн. Місцеві поліцейські групи доставляють продукти, воду та необхідні речі для дітей, а також надають допомогу пораненим та евакуюють хворих.

Але не всі мешканці згодні на евакуацію. Місцева поліція закликає мешканців Красногорівки та навколишніх сіл евакуюватися, доки є така можливість.

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