Многие семьи всё ещё живут рядом с обстреливаемыми зонами, и дети продолжают учиться онлайн.

После российского авиаудара по селу Максимилиановка возле Красногоровки в Донецкой области, еще одна пара пожилых супругов остались без дома. Диаметром 20 метров и глубиной 7 метров, воронка от авиаудара стала единственным остатком их дома, информирует Национальная полиция.

Женщину ранило, но мужчине повезло. Это не первый случай обстрела, враг продвигается на Марьинском направлении и обстреливает Красногоровку и окрестные села. Вчера здание загорелось после очередного попадания, но последний житель был эвакуирован два дня назад.

"На ночь мы в подвале, а целый день живем в квартире", - рассказывает мама сына-девятиклассника. Когда есть свет, парень учится онлайн. Греются с помощью самодельной печи, поскольку отопления в городе нет. Но буржуйки далеко не у всех, люди страдают от холода.

Многие семьи всё ещё живут рядом с обстреливаемыми зонами, и дети продолжают учиться онлайн. Местные полицейские группы доставляют продукты, воду и необходимые вещи для детей, а также оказывают помощь раненым и эвакуируют больных.

Но не все жители согласны на эвакуацию. Местная полиция призывает жителей Красногоровки и окрестных сел эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Напомним, украинцев ошеломило убийство детского писателя.

Также сообщалось, что блогер присвоил деньги, которые всем миром собирали на ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что полиция сообщила о дерзком преступлении, когда мошенники переоделись в военную форму и с угрозами ограбили дом.