Катерина Турчанова, 20-річна мешканка Києва, розповіла історію свого кохання, яке почалося лише за місяць до того, як росія вторглася в Україну. Її коханий, відомий як "Штайнер", захищав Маріуполь у підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Про це дівчина розповіла виданню ZN.

До початку вторгнення Катерина працювала в театральній студії та навчалася в університеті культури, а Вадим зрідка приїжджав до Києва з Донбасу, де воював за волю регіону від Росії.

Вони зустрілися за місяць до початку вторгнення, і почали спілкуватися та розуміти, що їм подобається один одному. Коли сталося вторгнення, він негайно вирушив на виконання бойового завдання до Маріуполя, де залишався до блокади та окупації міста.

У березні Катерина втратила зв'язок із Вадимом на п'ять днів, які здавалися їй вічністю. Зрештою, він зателефонував їй з підземного укриття "Азовсталі" і сказав, що вона його дружина:

«Він мені каже: "Кать, ти дружина моя". Я говорю "У сенсі?". Він упевнено: "Ну отак". Я відповідаю: "Ну тоді моє "так" тобі українською". Він просто прийшов у моє життя з найголовнішим, що має, – своїм серцем і сказав: "Я твій. Я тобі. Я тебе люблю"», – розповідає дівчина.

Однак після того, як бійці вийшли та були захоплені російськими військами, Вадим не дзвонив і не писав Катерині вже 10 місяців. Вона дізналася, що він живий тільки коли побачила його в сюжеті пропагандистської передачі на одному з федеральних каналів Росії.

Дівчина додала, що українські захисники заслуговують на свободу, а не на те, щоб їх приховували від суспільства і окупанти навіть не давали з ними зв'язатися, багато близьких чекають полонених додому досі:

«Мені було морально важко його побачити там, але все ж таки я була щаслива, що він живий, що жива моя надія. Найбільше мені хотілося б повернути його та його побратимів додому. Вони заслуговують на це», – уклала вона.

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