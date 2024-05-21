На Харківщині продовжуються кровопролитні бої з ворогом, є нові дані з поля бою і як змінилася ситуація на цій ділянці фронту.

Згідно з оновленими даними, на Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже в два рази.

«Ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях», - йдеться у звіті Харківської ОДА.

Запевняється, що ситуація контрольнована. Українські захисники в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони.

«На Купʼянському напрямку кількість спроб окупантів йти вперед збільшилась до 13. Бої тривають в районах сіл Синьківка і Стельмахівка. В ході боїв втрат позицій та територій не допущено», - повідомили в ОДА.

Евакуація мирного населення із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів продовжується.

Додамо, що тим часом аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що росія на тлі наступу в Харківській області продовжує концентрувати обмежені сили й на Сумському напрямку. Йдеться про недоукомплектовані та розрізнені підрозділи загальною чисельністю близько 10 тисяч окупантів, зібраних у курській області рф.

Але на думку аналітиків навіть таке угруповання зможе досягти ймовірно бажаного ефекту щодо залучення та закріплення Сил оборони України ще в одному районі кордону.

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