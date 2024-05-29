Знову зросла кількість жертв внаслідок страшного удару з боку російських окупантів по гіпермаркету в Харкові.

Так, стало відомо, що в лікарні помер чоловік, який отримав важкі опіки.

«На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. Співчуття родині та близьким», - повідомили в Харківській ОДА.

Раніше стало відомощо, що фахівці ідентифікували тіло 38-річного працівника гіпермаркету після ДНК-дослідження.

«Внаслідок ворожого обстрілу гіпермаркету на зв‘язок із рідними перестав виходити 38-річний співробітник магазину. Наступного дня мама з 8-річним Михайлом прибули на місце — у хлопчика відібрали біоматеріал на аналізи для ідентифікації одного з тіл загиблих», - розповіли в ОВА.

На жаль, ДНК-тест підтвердив, що батько Михайлика загинув.

Станом на вечір 28 травня кількість загиблих унаслідок російського обстрілу по будівельному гіпермаркету зросла до 18 людей, постраждало — 50.

Аварійно-пошукові роботи тривають.

Загарбники здійснили удар по "Епіцентру" в Харкові вдень 25 травня. Жертвами атаки стали співробітники гіпермаркету і покупці.

Серед загиблих - 12-річна дівчинка і її мама.

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