Країни, які надають тимчасовий захист українцям, навіть розробили програми з виплати компенсацій, щоб мотивувати громадян України повернутися на Батьківщину.
Уряди різних країн планують виплачувати допомогу українцям, щоби мотивувати їх повернутися додому.
Так, наприклад, Норвегія з 2023 року платить 17,5 тисячі крон - це приблизно 1,2 тис. доларів кожному українцю, який має статус колективного захисту, посвідку на проживання в країні і хоче повернутися додому.
Уряд Швейцарії виплачує від 1 тисячі до понад 4 тисячі доларів кожному, який вирішить повернутися в Україну.
У Фінляндії розмір виплати українцям за повернення додому з 2024 року становитиме 5300 євро.
Дані опитування управління ООН у справах біженців, яке провели у грудні 2023 року, показали, що до 95% українських біженців розглядають можливість повернутися додому.
Варто зазначити, що у Норвегії вже розпочали індивідуальний розгляд заяв українських біженців.
Оцінюватимуть індивідуальну кожну ситуацію, зокрема, з якого регіону України приїхали біженці.
Вже відомо про 800-1000 людей, яким можуть наказати залишити Норвегію найближчим часом.
Наразі безпечними для життя в Україні, за оцінкою UDI, є три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.
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