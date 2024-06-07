Перед тим, як почистити диван, кондиціонуйте тканину. Кондиціонер для тканини може не бути в звичайному продуктовому магазині, тому вам, можливо, доведеться придбати його в Інтернеті, якщо ви не можете знайти його в іншому місці. Він використовується для розчинення та розпушення забрудненого сміття та масла для легшого видалення під час миття голови. Випробуйте прекондиціонер на місці дивана, яке важко побачити, щоб переконатися, що це не призведе до зміни кольору.

Розпиліть попередній кондиціонер на всі поверхні дивана, які ви плануєте помити шампунем. Кондиціонер для тканини може не бути в звичайному продуктовому магазині, тому вам, можливо, доведеться придбати його в Інтернеті, якщо ви не можете знайти його в іншому місці. Він використовується для розчинення та розпушення забрудненого сміття та масла для легшого видалення під час миття голови.

Зробіть розчин миючого засобу і води. Змішайте 3 частини миючого засобу на водній основі з 3 унціями води в мисці або іншій ємності. частинами

Вибірково перевірте свій розчин миючого засобу. Змочіть ганчірку в розчині і потріть нею малопомітну частину дивана. Ви можете використовувати те саме місце, де ви тестували прекондиціонер. Дайте розчину постояти на тканині протягом 10 хвилин, потім перевірте його.

Притисніть до місця паперовий рушник, щоб перевірити, чи не зійшла з нього фарба з тканини. Змочіть ганчірку в розчині і потріть нею малопомітну частину дивана. Ви можете використовувати те саме місце, де ви тестували прекондиціонер. Якщо зміни кольору немає, переходьте до наступного кроку. Підготуйте паровий вакуум, щоб почистити диван. Різні моделі парових пилососів можуть виглядати по-різному, тому цей крок надасть дуже загальні інструкції. Знайдіть резервуар на вашому пилососі та відкрутіть кришку, яка утримує рідину.

Налийте в резервуар розчин шампуню для тканин і води, потім закрийте кришку.

Приєднайте шланг, якщо він не прикріплений постійно.

Прикріпіть кріплення для сходів/оббивки до кінця шланга. Нанесіть шампунь на диван. Притуліть насадку до тканини дивана та утримуйте курок або кнопку, яка випускає розчин, який ви налили в резервуар. Утримуючи кнопку натиснутою, пересувайтеся поверхнею дивана у формі сітки, як ви це робили раніше з пилососом. Переконайтеся, що ви нанесли шампунь на весь диван. Притуліть насадку до тканини дивана та утримуйте курок або кнопку, яка випускає розчин, який ви налили в резервуар. Утримуючи кнопку натиснутою, пересувайтеся поверхнею дивана у формі сітки, як ви це робили раніше з пилососом. Переконайтеся, що ви нанесли шампунь на весь диван. Рухайтесь повільно, щоб забезпечити рівномірний розподіл шампуню. Видаліть надлишки миючого засобу, коли вам вдалося почистити диван. Відпустіть кнопку, яка наносить шампунь. Проведіть насадкою по поверхні дивана ще раз таким чином, всмоктуючи надлишок миючого засобу назад у вакуум. Різні моделі парових пилососів можуть виглядати по-різному, тому цей крок надасть дуже загальні інструкції.

За потреби повторіть процес. Якщо є певні плями, які потребують додаткового миття шампунем, точково обробіть їх за допомогою насадки. Однак не зловживайте шампунем, оскільки це може призвести до остаточного знебарвлення.

Дайте дивану висохнути на повітрі. Ніяке пилососіння з відпущеною кнопкою не висушить тканину. Просто залиште диван у спокої, поки він повністю не висохне на повітрі.