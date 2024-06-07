Перед тем как почистить диван, кондиционируйте ткань. Кондиционер для ткани может не быть в обычном продуктовом магазине, так что вам, возможно, придется приобрести его в Интернете, если вы не можете найти его в другом месте. Он используется для растворения и разрыхления загрязненного мусора и масла для более легкого удаления во время мытья головы. Испытайте прекондиционер на месте дивана, которое трудно увидеть, чтобы убедиться, что это не приведет к изменению цвета.

Распылите предварительный кондиционер на все поверхности дивана, которые вы планируете помыть шампунем. Кондиционер для ткани может не быть в обычном продуктовом магазине, так что вам, возможно, придется приобрести его в Интернете, если вы не можете найти его в другом месте. Он используется для растворения и разрыхления загрязненного мусора и масла для более легкого удаления во время мытья головы.

Сделайте раствор моющего средства и воды. Смешайте 3 части моющего средства на водной основе с 3 унциями воды в миске или другой емкости. частями

Выборочно проверьте раствор моющего средства. Смочите тряпку в растворе и потрите ею малозаметную часть дивана. Вы можете использовать то же место, где вы тестировали прекондиционер. Дайте раствору постоять на ткани в течение 10 минут, затем проверьте его.

Прижмите к месту бумажное полотенце, чтобы проверить, не сошла ли с него краска из ткани. Смочите тряпку в растворе и потрите ею малозаметную часть дивана. Вы можете использовать то же место, где вы тестировали прекондиционер. Если изменения цвета отсутствуют, перейдите к следующему шагу. Подготовьте паровой вакуум, чтобы очистить диван. Различные модели паровых пылесосов могут смотреться по-разному, поэтому этот шаг предоставит очень общие инструкции. Найдите резервуар на пылесосе и открутите крышку, которая удерживает жидкость.

Налейте в резервуар раствор шампуня для ткани и воды, затем закройте крышку.

Подсоедините шланг, если он не прикреплен постоянно.

Прикрепите крепеж для лестницы/обивки к концу шланга. Нанесите шампунь на диван. Приложите насадку к ткани дивана и удерживайте курок или кнопку, которая испускает раствор, который вы налили в резервуар. Удерживая кнопку нажатой, передвигайтесь по поверхности дивана в форме сетки, как вы это делали раньше с пылесосом. Убедитесь в том, что вы нанесли шампунь на весь диван. Приложите насадку к ткани дивана и удерживайте курок или кнопку, которая испускает раствор, который вы налили в резервуар. Удерживая кнопку нажатой, передвигайтесь по поверхности дивана в форме сетки, как вы это делали раньше с пылесосом. Убедитесь в том, что вы нанесли шампунь на весь диван. Двигайтесь медленно, чтобы обеспечить равномерное распределение шампуня. Удалите излишки моющего средства, когда вам удалось почистить диван. Отпустите кнопку, которая наносит шампунь. Проведите насадкой по поверхности дивана снова таким образом, всасывая избыток моющего средства обратно в вакуум. Различные модели паровых пылесосов могут смотреться по-разному, поэтому этот шаг предоставит очень общие инструкции.

При необходимости повторите процесс. Если есть определенные пятна, требующие дополнительного мытья шампунем, точечно обработайте их с помощью насадки. Однако не злоупотребляйте шампунем, поскольку это может привести к окончательному обесцвечиванию.

Дайте дивану высохнуть на воздухе. Никакая пылесоска с отпущенной кнопкой не высушит ткань. Просто оставьте диван в покое, пока он полностью не высохнет на воздухе.