В Україні з'явився закон, що передбачає штрафи для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, якщо ті не дотримуються правил військового обліку.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10379, який передбачає штрафи для призовників, військовозобов’язаних та резервістів за порушення правил військового обліку.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, як саме відбуватиметься арешт майна. У разі порушення правил військового обліку, штраф становитиме від 3,4 тис. грн до 5,1 тис. грн. За повторне порушення або під час особливого періоду штраф зростає до 17 тис. грн - 25,5 тис. грн.

За словами адвокатки, першим буде накладання арешту на банківські рахунки, включаючи розрахункові та депозитні рахунки боржника. "Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 160 000 грн), арешт єдиного житла боржника та земельної ділянки, на якій розташоване це житло, не здійснюється," - йдеться в повідомленні.

Чи можуть арештувати майно рідних

Марина Бекало зазначила, що якщо нерухоме або рухоме майно належить дружині боржника (вона є 100% власницею), то звернення стягнення на таке майно не буде реалізовано. Це також стосується банківських рахунків дружини боржника.

"Арешти накладаються виключно на майно, майнові та грошові цінності, які належать боржнику. Якщо майно належить боржнику у частковій власності, арешт накладається лише на його частку," - роз'яснила вона.

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