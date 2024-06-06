Очистити конфорки газової плити може бути доволі складно, але ви впораєтеся з цим завданням, якщо скористаєтеся цими чотирьома кроками.

Крок 1: підготуйте плиту до очищення

Перед тим, як очистити конфорки газової плити, переконайтеся, що всі елементи керування вимкнено, а варильна панель охолоджена. Зніміть грати плити та відкладіть їх. Зніміть кришки конфорок. Рука витирає сир із кришки газового пальника.

Крок 2: очистіть корпаки конфорок

Щоб ефективно очистити конфорки газової плити, протріть кришки конфорок з усіх боків неабразивною серветкою або тканиною з м’яким абразивним очисником або милом. Якщо ковпачки дуже забруднені, замочіть їх у гарячій мильній воді мінімум на 20 хвилин.

Якщо їжа та жир усе ще застрягли на кришках конфорок, спробуйте створити пасту з трьох частин харчової соди та однієї частини води. Покрийте кришки пастою і дайте їм постояти 20 хвилин. Промийте їх і протріть м’якою тканиною.

Крок 3: очистіть основу пальника

Протріть основу пальника неабразивною серветкою або тканиною з м’яким абразивним миючим засобом або милом. Якщо порти (виїмки, які сприяють поширенню полум’я) виглядають брудними або засміченими, видаліть їжу чи жир прямою металевою шпилькою чи голкою. Не використовуйте дерев'яну зубочистку. Протріть пальник чистою водою та м’якою тканиною.

Поставте кришку пальника назад на пальник

Крок 4: знову поставте конфорки

Коли вам вдалося очистити конфорки газової плити, вручну витріть ковпачки рушником, перш ніж одягнути їх назад. Деякі конфорки мають маркер на нижній стороні кришки, що вказує, до якої конфорки вони належать.

Деякі основи пальників також мають штифти, які допомагають правильно вирівняти кришку. Ковпачок пальника має бути на одному рівні з пальником і дуже мало рухатися, коли ви намагаєтесь повернути його в будь-якому напрямку. Перевірте, чи правильно встановлено кришки, увімкнувши пальник і переконавшись, що полум’я виглядає нормальним.

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