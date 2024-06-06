Очистить конфорки газовой плиты может быть сложно, но вы справитесь с этой задачей, если воспользуетесь этими четырьмя шагами.

Шаг 1: подготовьте плиту к очистке

Перед очисткой конфорки газовой плиты убедитесь, что все элементы управления отключены, а варочная панель охлаждена. Снимите решетку и отложите их. Снимите крышки конфорок. Рука вытирает сыр из крышки газовой горелки.

Шаг 2: очистите корпаки конфорок

Чтобы эффективно очистить конфорки газовой плиты, протрите крышки конфорок со всех сторон неабразивной салфеткой или тканью с мягким абразивным очистителем или мылом. Если колпачки загрязнены, замочите их в горячей мыльной воде минимум на 20 минут.

Если еда и жир все еще застряли на крышках конфорок, попробуйте создать пасту из трех частей пищевой соды и одной части воды. Покройте крышки пастой и дайте им постоять 20 минут. Промойте их и протрите мягкой тканью.

Шаг 3: очистите основание горелки

Протрите основание горелки неабразивной салфеткой или тканью с мягким абразивным моющим средством или мылом. Если порты (выемки, способствующие распространению пламени) выглядят грязными или засоренными, удалите пищу или жир прямой металлической шпилькой или иглой. Не используйте деревянную зубочистку. Протрите горелку чистой водой и мягкой тканью.

Поставьте крышку горелки обратно на горелку

Шаг 4: снова поставьте конфорки

Когда вам удалось очистить конфорки газовой плиты, вытрите вручную колпачки полотенцем, прежде чем одеть их обратно. Некоторые конфорки имеют маркер на нижней стороне крышки, что указывает, к какой конфорке они принадлежат.

Некоторые основания горелок также имеют штифты, которые помогают правильно выровнять крышку. Колпачок горелки должен быть на одном уровне с горелкой и очень мало двигаться, когда вы пытаетесь повернуть ее в любом направлении. Проверьте, правильно ли установлены крышки, включив горелку и убедившись, что пламя выглядит нормальным.

Читайте также:

Как очистить конфорки газовой и электрической плиты: легкие методы

Как почистить конфорки газовой плиты: этот лайфхак стал известен недавно

Как почистить конфорки газовой плиты до блеска: действенный лайфхак