Існують прості та зрозумілі поради, які можуть допомогти вам почистити тостер всередині та зовні.

Почистити тостер всередині та зовні - це трохи рутинне та нудне заняття, яке потребує часу. Однак, ви можете з ним впоратися, якщо скористаєтеся правильними порадами.

Як почистити тостер всередині та зовні

Вимкніть і охолодіть тостер

Перш ніж намагатися почистити тостер, завжди спочатку від’єднайте його від мережі. Якщо вставити в підключений тостер будь-що, крім їжі, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Від’єднавши тостер від мережі, дайте йому повністю охолонути, перш ніж почати очищення.

Викиньте сміття

Перенесіть тостер у відро для сміття або потримайте над раковиною з відром для сміття. Якщо прилад має знімний лоток у нижній частині або дно, що відкривається, відкрийте його та за допомогою кондитерської щітки видаліть крихти з тостера та у відро для сміття.

Переверніть тостер догори дном і витрусіть крихти з отворів для тостів у відро для сміття. Вам необхідно виконати цей крок, щоб почистити тостер всередині та зовні було простіше.

Приготуйте очисний розчин

У раковині або каструлі змішайте розчин теплої води та засобу для миття посуду . Якщо тостер має знімний піддон для крихт, занурте лише піддон у мильну воду та добре вимийте його губкою або ганчіркою. Промийте лоток чистою водою та висушіть його гігроскопічною тканиною.

Виберіть знежирювач Щоб почистити тостер всередині та зовні справді ефективно, обирайте засіб для миття посуду, який містить знежирювач. Знежирювач розріже будь-які накопичення швидше та з меншою кількістю жиру, ніж звичайний засіб для миття посуду.

Приберіть крихти зсередини

Витягнувши піддон для крихт, за допомогою пензлика для тіста дістаньте крихти, які все ще залишаються всередині тостера. Не просовуйте пальці в отвори, інакше ви ризикуєте пошкодити пальці та внутрішні компоненти. Якщо можливо, працюйте як зверху, так і знизу приладу.

Очистіть зовнішню частину тостера

Змочіть губку або ганчірку для посуду в мильній воді, щоб протерти зовнішню поверхню тостера. Відіжміть більшу частину води, щоб губка була просто вологою. Зверніть особливу увагу на диски або важелі на елементах керування, а також на ручки. Ви можете зняти циферблати, щоб їх можна було помити в мильному розчині.

Коли зовнішня поверхня буде чистою, протріть її губкою, змоченою у чистій воді, щоб видалити залишки мила. Добре витріть прилад м’якою тканиною з мікрофібри.

Надання нержавіючого блиску Щоб зовнішність тостера з нержавіючої сталі сяяла, використовуйте комерційний засіб для чищення нержавіючої сталі або змочіть чисту тканину невеликою кількістю дистильованого білого оцту. Протріть зовнішню поверхню, щоб видалити плями, а потім відполіруйте сухою тканиною з мікрофібри, щоб залишити блиск без смуг.

Знову зберіть тостер

Щоб завершити процес чищення, поставте лоток для крихт на місце, скиньте циферблати на улюблені налаштування та підключіть тостер.

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