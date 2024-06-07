Есть простые и понятные советы, которые могут помочь вам почистить тостер внутри и снаружи.

Почистить тостер внутри и снаружи – это немного рутинное и скучное занятие, которое требует времени. Однако вы можете с ним справиться, если воспользуетесь правильными советами.

Как почистить тостер внутри и снаружи

Выключите и охладите тостер

Прежде чем пытаться очистить тостер, всегда сначала отсоедините его от сети. Если вставить в подключенный тостер что угодно, кроме еды, это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Отсоединив тостер от сети, дайте ему полностью остыть, прежде чем начать очистку.

Выбросьте мусор

Перенесите тостер в мусорное ведро или подержите над раковиной с мусорным ведром. Если прибор имеет съемный лоток в нижней части или открывающееся дно, откройте его и с помощью кондитерской щетки удалите крошки из тостера и в мусорное ведро.

Переверните тостер вверх дном и вытряхните крошки из отверстий для тостов в мусорное ведро. Вам необходимо выполнить этот шаг, чтобы очистить тостер внутри и снаружи было проще.

Приготовьте очищающий раствор

В раковине или кастрюле смешайте раствор теплой воды и средства для мытья посуды. Если тостер имеет съемный крошечный поддон, окуните только поддон в мыльную воду и хорошо вымойте его губкой или тряпкой. Промойте чистой водой лоток и высушите его гигроскопической тканью.

Выберите обезжириватель Чтобы очистить тостер внутри и снаружи действительно эффективно, выбирайте средство для мытья посуды, содержащей обезжириватель. Обезжиритель разрежет какие-либо накопления быстрее и с меньшим количеством жира, чем обычное средство для мытья посуды.

Уберите крошки изнутри

Вытащив поддон для крошек, с помощью кисточки для теста достаньте крошки, которые все еще остаются внутри тостера. Не продвигайте пальцы в отверстия, иначе вы рискуете повредить пальцы и внутренние компоненты. По возможности работайте как сверху, так и снизу прибора.

Очистите внешнюю часть тостера

Смочите губку или посуду в мыльной воде, чтобы протереть внешнюю поверхность тостера. Отожмите большую часть воды, чтобы губка была просто влажной. Обратите внимание на диски или рычаги на элементах управления, а также на ручки. Вы можете снять циферблаты, чтобы их можно было помыть в мыльном растворе.

Когда наружная поверхность будет чистой, протрите ее губкой, смоченной в чистой воде, чтобы удалить остатки мыла. Хорошо протрите прибор мягкой тканью из микрофибры.

Придание нержавеющего блеска Чтобы наружность тостера из нержавеющей стали сияла, используйте коммерческое чистящее средство или смочите чистую ткань небольшим количеством дистиллированного белого уксуса. Протрите наружную поверхность, чтобы удалить пятна, а затем отполируйте сухой тканью из микрофибры, чтобы оставить блеск без полос.

Снова соберите тостер

Чтобы завершить процесс очистки, поставьте лоток для крошек на место, сбросьте циферблаты на любимые настройки и подключите тостер.

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