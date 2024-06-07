Крок 2. Провітріть матрац

Після того як ви зняли всю постільну білизну, бажано дати матрацу трохи провітритися. Ви можете зробити це, відкривши вікна, щоб сприяти циркуляції свіжого повітря в кімнаті. Якщо у вас достатньо місця, радимо зняти матрац з ліжка і поставити його ближче до вікна. Дайте йому постояти кілька годин, щоб добре провітритися.Це допоможе ефективніше почистити матрац.