Почистить матрас – дело совсем нелегкое, ведь он может иметь очень глубокие и сложные загрязнения. Однако если вы воспользуетесь некоторыми шагами, это значительно облегчит ваш процесс.
Как почистить матрас
Шаг 1 - Выстирайте постельное белье
Прежде чем почистить матрас, разденьте постельное белье и положите все простыни и наволочки в стиральную машину. Стирайте простыни при высокой температуре. Это обеспечит удаление пота, пыли и микробов. Стирка постельного белья при более низкой температуре может не уничтожить все бактерии или удалить пот столь эффективно. И помните, что ваша стиральная машина тоже нуждается в очистке! Прочтите наше руководство по очистке вашей стиральной машины.
Шаг 2. Проветрите матрас
После того как вы сняли все постельное белье, желательно дать матрасу немного проветриться. Вы можете это сделать, открыв окна, чтобы способствовать циркуляции свежего воздуха в комнате. Если у вас достаточно места, рекомендуем снять матрас с кровати и поставить его поближе к окну. Дайте ему постоять несколько часов, чтобы хорошо проветриться. Это поможет эффективнее почистить матрас.
Крок 3. Пропилососьте матрац
Положите матрас на кровать, чтобы пропылесосить пыль, крошки и волосы. Воспользуйтесь специальным пылесосом для матрасов или пылесосом с насадкой для обивки. Эта насадка предназначена для захвата более мелких частиц, бережно относясь к ткани. Начните пылесосить матрас сверху и двигайтесь вниз. Это обеспечит ровное покрытие всего матраса. Для более тщательной уборки попробуйте пылесосить горизонтальными линиями, а затем пройдитесь по верхней поверхности вертикальными линиями. Таким образом, каждая часть вашего матраса получит должное внимание.
Шаг 4 – Удалите стойкие пятна из матраса
Теперь, когда ваш матрас проветрили и пропылесосили, пора избавиться от любых пятен, оставшихся на вашем матрасе. Независимо от того, это пятна от пота или разлитая пища, мы проведем вас через процесс и покажем, как очистить пятна с матраса.
Шаг 5. Снова наденьте чистое постельное белье
Теперь, когда вам удалось почистить матрас, пора снова одевать постельное белье. Когда ваша кровать застелена, вы все готовы к прекрасному сну! Следуя этим простым шагам, вы сможете эффективно устранить неприятные запахи и поддерживать свежую и чистую среду для сна. Сладких снов!
Читайте также:
Как очистить окна и стекло от остатков скотча: об этих хитрых трюках вы не слышали
Как вымыть окна и двери без разводов: важные советы
Как отмыть кухонное окно до блеска: понадобятся всего два ингредиента