Шаг 2. Проветрите матрас

После того как вы сняли все постельное белье, желательно дать матрасу немного проветриться. Вы можете это сделать, открыв окна, чтобы способствовать циркуляции свежего воздуха в комнате. Если у вас достаточно места, рекомендуем снять матрас с кровати и поставить его поближе к окну. Дайте ему постоять несколько часов, чтобы хорошо проветриться. Это поможет эффективнее почистить матрас.