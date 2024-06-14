З початком повномасштабної війни в Україні комунальникам заборонили застосовувати штрафні санкції до боржників, а також припиняти їм постачання послуг. Однак у грудні минулого року уряд скасував заборону на стягнення комунальних боргів, а також дозволив застосовувати покарання до боржників.

Постачальники мають право звертатися до суду для стягнення заборгованості, а споживачі можуть реструктуризувати борги, якщо не можуть їх погасити одразу.

Згідно з законодавством, постачальники мають право нараховувати штрафи та припиняти надання послуг у разі наявності боргу. Закон також вимагає, щоб постачальники попереджали споживачів про можливе відключення за 10 робочих днів, що дає споживачам час для вирішення ситуації. У випадку значної заборгованості можливе припинення надання комунальних послуг після відповідного попередження.

Постачальники комунальних послуг можуть звертатися до суду для стягнення заборгованостей, якщо споживач не виконує своїх платіжних зобов'язань або відмовляється від реструктуризації боргу. Судовий процес відновлено після тимчасової зупинки під час активної фази конфлікту, зараз він здійснюється відповідно до критеріїв, які визначають розмір і термін боргу.

Для споживачів, які не можуть сплатити борг відразу, існує можливість звернутися до постачальника з проханням про реструктуризацію. У разі згоди, борг може бути розстрочений на термін до 60 місяців в залежності від розміру боргу та доходів боржника, що дозволяє погасити борг поступово, не створюючи значного фінансового тягаря.

У певних випадках суд може зняти борги. Зокрема, якщо:

борг існує понад 3 роки;

борг належав попереднім власникам нерухомості;

розмір боргу не відповідає площі житла;

особа визнана банкрутом.

Джерело: OBOZ.UA.

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