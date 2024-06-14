С началом полномасштабной войны в Украине коммунальщикам запретили применять штрафные санкции в отношении должников, а также прекращать им поставки услуг. Однако в декабре прошлого года правительство отменило запрет на взыскание коммунальных долгов, а также разрешило применять наказание к должникам.

Поставщики имеют право обращаться в суд для взыскания задолженности, а потребители могут реструктуризировать долги, если не могут погасить их сразу.

Согласно законодательству, поставщики имеют право начислять штрафы и прекращать предоставление услуг при наличии долга. Закон также требует, чтобы поставщики предупреждали потребителей о возможном отключении за 10 рабочих дней, что дает потребителям время для разрешения ситуации. В случае значительной задолженности возможно прекращение предоставления коммунальных услуг после предупреждения.

Поставщики коммунальных услуг могут обращаться в суд для взыскания задолженностей, если потребитель не выполняет свои платежные обязательства или отказывается от реструктуризации долга. Судебный процесс возобновлен после временной остановки во время активной фазы конфликта, сейчас он осуществляется в соответствии с критериями, определяющими размер и срок долга.

Для потребителей, которые не могут уплатить долг сразу, существует возможность обратиться к поставщику с просьбой о реструктуризации. В случае согласия долг может быть рассрочен на срок до 60 месяцев в зависимости от размера долга и доходов должника, что позволяет погасить долг постепенно, не создавая значительного финансового бремени.

В некоторых случаях суд может снять долги. В частности, если:

долг существует более 3 лет;

долг принадлежал предыдущим владельцам недвижимости;

размер долга не соответствует площади жилья;

лицо признано банкротом.

Источник: OBOZ.UA.

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