Частині українців субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг на неопалювальний період було автоматично продовжено. Однак деякі категорії громадян повинні звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити державну допомогу.
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
Для того щоб продовжити отримання державної допомоги, до Пенсійного фонду України повинні звернутися громадяни, які відповідають наступним критеріям:
- Отримували субсидії чи пільги на початок повномасштабного вторгнення РФ (з січня 2022 року).
- Продовжують отримувати субсидії чи пільги з січня 2022 року і до сьогодні.
- Проживали (або проживають) до 24 лютого 2022 року на тимчасово окупованій території або у зоні активних бойових дій.
- З початку повномасштабної війни ні разу не зверталися до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду з заявою та декларацією для актуалізації відомостей про себе, членів сім’ї чи домогосподарства, адресу перебування, наявність комунальних послуг тощо, з метою перепризначення субсидії чи пільги.
Щоб подати заяву, декларацію та необхідні документи до Пенсійного фонду України, можна скористатися одним із зручних способів:
- Особисто відвідати найближчий сервісний центр ПФУ.
- Звернутися через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад.
- Відвідати центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
- Надіслати документи поштою на адресу органу ПФУ.
- Здійснити подання онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток ПФУ або портал "Дія".
Якщо не звернутися до Пенсійного фонду до 1 липня, виплату субсидій та пільг припинять. Відновити їх можна буде лише з місяця, після звернення до ПФУ.
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