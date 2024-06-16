Стало відомо, хто з українців має звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидії та пільг.

Частині українців субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг на неопалювальний період було автоматично продовжено. Однак деякі категорії громадян повинні звернутися до Пенсійного фонду, щоб не втратити державну допомогу.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

Для того щоб продовжити отримання державної допомоги, до Пенсійного фонду України повинні звернутися громадяни, які відповідають наступним критеріям:

Отримували субсидії чи пільги на початок повномасштабного вторгнення РФ (з січня 2022 року). Продовжують отримувати субсидії чи пільги з січня 2022 року і до сьогодні. Проживали (або проживають) до 24 лютого 2022 року на тимчасово окупованій території або у зоні активних бойових дій. З початку повномасштабної війни ні разу не зверталися до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду з заявою та декларацією для актуалізації відомостей про себе, членів сім’ї чи домогосподарства, адресу перебування, наявність комунальних послуг тощо, з метою перепризначення субсидії чи пільги.

Щоб подати заяву, декларацію та необхідні документи до Пенсійного фонду України, можна скористатися одним із зручних способів:

Особисто відвідати найближчий сервісний центр ПФУ. Звернутися через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад. Відвідати центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Надіслати документи поштою на адресу органу ПФУ. Здійснити подання онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток ПФУ або портал "Дія".

Якщо не звернутися до Пенсійного фонду до 1 липня, виплату субсидій та пільг припинять. Відновити їх можна буде лише з місяця, після звернення до ПФУ.

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