Части украинцев субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на неотопительный период были автоматически продлены. Однако некоторые категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять государственную помощь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

субсидия, пенсия, выплаты

Для того чтобы продлить получение государственной помощи, в Пенсионный фонд Украины должны обратиться граждане, отвечающие следующим критериям:

  1. Получали субсидии или льготы до начала полномасштабного вторжения РФ (с января 2022 года).
  2. Продолжают получать субсидии или льготы с января 2022 года и по сегодняшний день.
  3. Проживали (или проживают) до 24 февраля 2022 г. на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.
  4. С начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионный фонд с заявлением и декларацией для актуализации сведений о себе, членах семьи или домохозяйства, адресе пребывания, наличии коммунальных услуг и т.д., с целью переназначения субсидии или льготы.

субсидия, пенсия, выплаты, деньги

Чтобы подать заявление, декларацию и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины, можно воспользоваться одним из удобных способов:

  1. Лично посетить ближайший сервисный центр ПФУ.
  2. Обратиться через уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин.
  3. Посетить центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
  4. Отправить документы по почте в адрес органа ПФУ.
  5. Осуществить представление онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие".

Если не обратиться в Пенсионный фонд до 1 июля, выплату субсидий и льгот прекратят. Восстановить их можно будет только с месяца после обращения в ПФУ.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.