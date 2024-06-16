Части украинцев субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на неотопительный период были автоматически продлены. Однако некоторые категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять государственную помощь.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Для того чтобы продлить получение государственной помощи, в Пенсионный фонд Украины должны обратиться граждане, отвечающие следующим критериям:
- Получали субсидии или льготы до начала полномасштабного вторжения РФ (с января 2022 года).
- Продолжают получать субсидии или льготы с января 2022 года и по сегодняшний день.
- Проживали (или проживают) до 24 февраля 2022 г. на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий.
- С начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионный фонд с заявлением и декларацией для актуализации сведений о себе, членах семьи или домохозяйства, адресе пребывания, наличии коммунальных услуг и т.д., с целью переназначения субсидии или льготы.
Чтобы подать заявление, декларацию и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины, можно воспользоваться одним из удобных способов:
- Лично посетить ближайший сервисный центр ПФУ.
- Обратиться через уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин.
- Посетить центр предоставления административных услуг (ЦНАП).
- Отправить документы по почте в адрес органа ПФУ.
- Осуществить представление онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие".
Если не обратиться в Пенсионный фонд до 1 июля, выплату субсидий и льгот прекратят. Восстановить их можно будет только с месяца после обращения в ПФУ.
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