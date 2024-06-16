Стало известно, кто из украинцев должен обратиться в Пенсионный фонд для продления субсидии и льгот.

Части украинцев субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на неотопительный период были автоматически продлены. Однако некоторые категории граждан должны обратиться в Пенсионный фонд, чтобы не потерять государственную помощь.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Для того чтобы продлить получение государственной помощи, в Пенсионный фонд Украины должны обратиться граждане, отвечающие следующим критериям:

Получали субсидии или льготы до начала полномасштабного вторжения РФ (с января 2022 года). Продолжают получать субсидии или льготы с января 2022 года и по сегодняшний день. Проживали (или проживают) до 24 февраля 2022 г. на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий. С начала полномасштабной войны ни разу не обращались в органы социальной защиты или Пенсионный фонд с заявлением и декларацией для актуализации сведений о себе, членах семьи или домохозяйства, адресе пребывания, наличии коммунальных услуг и т.д., с целью переназначения субсидии или льготы.

Чтобы подать заявление, декларацию и необходимые документы в Пенсионный фонд Украины, можно воспользоваться одним из удобных способов:

Лично посетить ближайший сервисный центр ПФУ. Обратиться через уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин. Посетить центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Отправить документы по почте в адрес органа ПФУ. Осуществить представление онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение ПФУ или портал "Действие".

Если не обратиться в Пенсионный фонд до 1 июля, выплату субсидий и льгот прекратят. Восстановить их можно будет только с месяца после обращения в ПФУ.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.