Російські загарбники, не зважаючі на високий рівень втрат, продовжують наступ.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог рветься в напрямку Покровська.

«Жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра», - повідомив Олександр Сирський.

За його словами, російські загарбники не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують українські позиції в Іванівському, Кліщіївці, а також намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро.

«Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності», - повідомив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що необхідно зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога.

За його словами, необхідне ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів.

«Насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу», - повідомив Сирський.

Також необхідне опанування нових способів знищення розвідувальних БПЛА противника в умовах тотального дефіциту зенітних ракет малої дальності, тільки з використанням засобів РЕБ та fpv-дронів.

Сирський також наголосив на необхідності ЗСУ використовувати перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БПЛА противника.

Додамо, у свою чергу аналітики Інституту вивчення війни попереджають, що окупанти готуються посилити наступ на Харківщині.

Зокрема, триває підсилення штурмовиків 155-ї окремої морської піхотної бригади та 18-ї мотострілецької дивізії та перегрупування штурмових груп кількох російських мотострілецьких полків. Також повідомляється, що частини 153-го танкового полку готують до ударів по Вовчанську.

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