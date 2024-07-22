Вражеские войска продолжают наступление, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сделал срочное заявление, подчеркнув, в частности, каким образом можно остановить врага.

Российские захватчики, несмотря на высокий уровень потерь, продолжают наступление.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что враг рвется в направлении Покровска.

«Жесткие бои продолжаются в Красногоровке, в районах Прогресса, Железного, Северного, Часового Яра» , – сообщил Александр Сырский.

По его словам, российские захватчики не оставляют попыток захватить Стельмаховку, Макеевку, атакуют украинские позиции в Ивановском, Клещиевке, а также пытаются захватить острова поймы левого берега реки Днепр.

«Фактически по всему фронту происходят активные боевые действия разной интенсивности», - сообщил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также сообщил, что необходимо сделать для того, чтобы остановить наступление численно превосходящего врага.

По его словам, необходимо эффективное огневое поражение основных сил противника и его резервов на дальних подступах, комплексное поражение противника перед передним краем, устойчивое удержание подготовленных в инженерном отношении рубежей и позиций, максимально эффективно использование всех возможностей оружия и боеприпасов.

«Прежде всего, боевых дронов, в которых мы имеем преимущество» , - сообщил Сырский.

Также необходимо овладение новыми способами уничтожения разведывательных БПЛА противника в условиях тотального дефицита зенитных ракет малой дальности, только с использованием средств РЭБ и fpv-дронов.

Сырский также отметил необходимость ВСУ использовать преимущество в применении боевых дронов и fpv-дронов в уничтожении БПЛА противника.

Добавим, в свою очередь аналитики Института изучения войны предупреждают, что оккупанты готовятся усилить наступление на Харьковщине.

В частности, продолжается усиление штурмовиков 155 отдельной морской пехотной бригады и 18 мотострелковой дивизии и перегруппировка штурмовых групп нескольких российских мотострелковых полков. Также сообщается, что части 153-го танкового полка готовят к ударам по Волчанску.

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