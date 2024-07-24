Щоб обмежити амбіції Пекіна, Вашингтон має розглянути можливість співпраці з Японією та Південною Кореєю у сфері озброєння, пише видання Foreign Affairs.

Китай, який відмовився від переговорів про контроль над ядерною зброєю у 1990-х роках, продовжує розширювати свій арсенал. Зараз у нього близько 500 ядерних боєголовок, і до 2030 року їхня кількість може подвоїтися. Це, разом із ядерною програмою Північної Кореї, дестабілізує регіон. Незважаючи на гарантії безпеки від США, більшість південнокорейців підтримують ідею мати власну ядерну зброю, а ставлення Японії до цього питання також змінюється. Регіон наближається до гонки озброєнь.

Вашингтон має діяти швидко, щоб зупинити ці тенденції. У лютому Китай запропонував переговори про заборону першого використання ядерної зброї. США, маючи більше ядерної зброї, ніж Китай, повинні підтримати цю ініціативу. Якщо Китай погодиться на серйозні переговори, Вашингтон має відповісти взаємністю та прагнути до ширшої угоди про контроль над озброєннями.

Вашингтон повинен застосувати рішучу дипломатію, поставивши Китай перед вибором: брати активну участь у переговори або зіткнутися з розширенням ядерного арсеналу США на своїх кордонах. Якщо Китай відмовиться, США можуть почати переговори з Південною Кореєю та Японією про розподіл ядерної зброї та оновлення власного арсеналу. Хоча це може здатися ризикованим, подібні заходи в минулому змушували СРСР до переговорів, що призводило до важливих угод, таких як Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності у 1987 році.

Вашингтон має також зміцнити свою протиракетну оборону та оборону своїх союзників, збільшити розгортання ядерних підводних човнів та бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю, та розпочати переговори про розподіл ядерної зброї з Сеулом і Токіо. Такі дії можуть спонукати Китай до переговорів.

Для успіху цієї стратегії Вашингтону потрібна підтримка Південної Кореї та Японії. Південнокорейці вже хочуть мати власний ядерний арсенал, і навіть серед еліт є підтримка ідеї розподілу ядерної зброї з США. У Японії, де раніше ідея розробки ядерної зброї була табу, після вторгнення Росії в Україну думка змінюється. Деякі лідери ЛДП підтримують ідею угоди про розподіл ядерної зброї з США.

З огляду на все це, Вашингтон має ясно дати зрозуміти Пекіну, що подальша ядерна модернізація Китаю та Північної Кореї сприятиме регіональному розповсюдженню зброї під егідою США. Якщо Китай погодиться на переговори, він має продемонструвати добросовісність, забезпечивши прозорість щодо свого арсеналу та планів.

Вашингтон може запропонувати Пекіну співпрацю у стримуванні розповсюдження ядерної зброї у Східній Азії, за умови, що союзники США утримаються від створення власного ядерного потенціалу. Якщо Китай відмовиться від переговорів, США можуть розпочати розмови про розподіл ядерної зброї з Південною Кореєю та Японією.

Вашингтон має чітко сигналізувати, що відсутність переговорів призведе до розширення ядерного арсеналу США. Ця стратегія може змусити Китай погодитися на переговори, що згодом може залучити до них і Росію, Францію та Велику Британію.

Таким чином, Вашингтон може переосмислити конкуренцію з Китаєм як можливість для співпраці у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, що сприятиме стабільності у Східній Азії.

Джерело: Foreign Affairs

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