Чтобы ограничить амбиции Пекина, Вашингтон должен рассмотреть возможность сотрудничества с Японией и Южной Кореей в области вооружения, пишет Foreign Affairs.

Китай, отказавшийся от переговоров о контроле над ядерным оружием в 1990-х годах, продолжает расширять свой арсенал. Сейчас у него около 500 ядерных боеголовок и к 2030 году их количество может удвоиться. Это вместе с ядерной программой Северной Кореи дестабилизирует регион. Несмотря на гарантии безопасности от США, большинство южнокорейцев поддерживают идею иметь свое ядерное оружие, а отношение Японии к этому вопросу также меняется. Регион близится к гонке вооружений.

Вашингтон должен действовать быстро, чтобы остановить эти тенденции. В феврале Китай предложил переговоры о запрещении первого использования ядерного оружия. США, имея большее ядерное оружие, чем Китай, должны поддержать эту инициативу. Если Китай согласится на серьезные переговоры, Вашингтон должен ответить взаимностью и стремиться к более широкому соглашению о контроле над вооружениями.

Вашингтон должен применить решительную дипломатию, поставив Китай перед выбором: активно участвовать в переговорах или столкнуться с расширением ядерного арсенала США на своих границах. Если Китай откажется, США могут начать переговоры с Южной Кореей и Японией о разделе ядерного оружия и обновлении собственного арсенала. Хотя это может показаться рискованным, подобные меры в прошлом вынуждали СССР к переговорам, что приводило к важным соглашениям, таким как Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в 1987 году.

Вашингтон должен также укрепить свою противоракетную оборону и оборону своих союзников, увеличить развертывание ядерных подлодок и бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и начать переговоры о разделе ядерного оружия с Сеулом и Токио. Такие действия могут побуждать Китай к переговорам.

Для успеха этой стратегии Вашингтону необходима поддержка Южной Кореи и Японии. Южнокорейцы уже хотят иметь свой ядерный арсенал, и даже среди элит есть поддержка идеи распределения ядерного оружия из США. В Японии, где раньше идея разработки ядерного оружия была табу, после вторжения России в Украину мнение меняется. Некоторые лидеры ЛДП поддерживают идею соглашения о разделе ядерного оружия из США.

Исходя из этого, Вашингтон должен ясно дать понять Пекину, что дальнейшая ядерная модернизация Китая и Северной Кореи будет способствовать региональному распространению оружия под эгидой США. Если Китай согласится на переговоры, он должен продемонстрировать добросовестность, обеспечив прозрачность своего арсенала и планов.

Вашингтон может предложить Пекину сотрудничество по сдерживанию распространения ядерного оружия в Восточной Азии, при условии, что союзники США воздержатся от создания собственного ядерного потенциала. Если Китай откажется от переговоров, США могут начать разговоры о разделе ядерного оружия с Южной Кореей и Японией.

Вашингтон должен четко сигнализировать о том, что отсутствие переговоров приведет к расширению ядерного арсенала США. Эта стратегия может заставить Китай согласиться на переговоры, что может привлечь к ним и Россию, Францию ​​и Великобританию.

Таким образом, Вашингтон может переосмыслить конкуренцию с Китаем как возможность сотрудничества в сфере нераспространения ядерного оружия, что будет способствовать стабильности в Восточной Азии.

Источник: Foreign Affairs

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