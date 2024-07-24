Деякі антиміграційні заходи, особливо масштабні депортації, можуть завдати величезної шкоди економікам, але вирішення міграційної кризи для світу стає масштабною проблемою.

Мігранти набувають все більшої непопулярності в багатих країнах. Наприклад, більше половини американців підтримують ідею "депортації всіх нелегальних іммігрантів, що проживають у США", що є значним зростанням порівняно з третиною у 2016 році. У той же час лише 10% австралійців підтримують збільшення імміграції, що суттєво зменшилося.

Новий лівоцентристський прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловив бажання зменшити залежність країни від міграції шляхом навчання британських працівників. Австралійський лівоцентристський прем’єр-міністр Ентоні Альбанезе зазначив, що міграційна система його країни працює не належним чином і планує значно скоротити чисту міграцію. Дональд Трамп, кандидат у президенти США, обіцяє масові депортації у разі виграшу президенської гонки.

Країни, такі як Австралія, Велика Британія та Канада, посилюють контроль за університетськими програмами, призначеними для студентів, які планують працювати.

Цього року Канада планує на третину зменшити кількість виданих дозволів на навчання. Інші країни ускладнюють можливість мігрантам привезти сім’ю з собою. Місяць тому президент Джо Байден анонсував заходи, які ускладнюють можливість надання притулку особам, які незаконно перетинають південний кордон.

У Франції президент Еммануель Макрон планує прискорити процеси депортації, а схожі заходи впроваджує Німеччина. Прогнозуються більш суворі обмеження у майбутньому.

В короткостроковій перспективі спроби зменшення значного приросту міграції, ймовірно, допоможуть знизити інфляцію на ринку житла. Обмеження також вплине на ВВП на душу населення, що є важливим показником для економістів при оцінці рівня життя.

Джерело: The Economist.

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