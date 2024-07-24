Некоторые антимиграционные меры, особенно масштабные депортации, могут нанести ущерб экономикам, но разрешение миграционного кризиса становится масштабной проблемой.

Мигранты приобретают все большую непопулярность в богатых странах. Например, более половины американцев поддерживают идею "депортации всех проживающих в США нелегальных иммигрантов", что является значительным ростом по сравнению с третью в 2016 году. В то же время лишь 10% австралийцев поддерживают существенно уменьшившееся увеличение иммиграции.

Новый левоцентристский премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил желание снизить зависимость страны от миграции путем обучения британских работников. Австралийский левоцентристский премьер-министр Энтони Альбанезе отметил, что миграционная система его страны работает не должно и планирует значительно сократить чистую миграцию. Дональд Трамп, кандидат в президенты США, сулит массовые депортации в случае выигрыша президентской гонки.

Страны, такие как Австралия, Великобритания и Канада, усиливают контроль над университетскими программами, предназначенными для студентов, которые планируют работать.

В этом году Канада планирует на треть уменьшить количество выданных разрешений на обучение. Другие страны усложняют возможность мигрантам привезти семью с собой. Месяц назад президент Джо Байден анонсировал мероприятия, усложняющие возможность предоставления убежища лицам, незаконно пересекающим южную границу.

Во Франции президент Эммануэль Макрон планирует ускорить процессы депортации, а подобные меры предпринимает Германия. Прогнозируются более серьезные ограничения в будущем.

В краткосрочной перспективе попытки уменьшения значительного прироста миграции, по всей вероятности, помогут снизить инфляцию на рынке жилья. Ограничения также повлияют на ВВП на душу населения, что является важным показателем для экономистов при оценке уровня жизни.

Источник: The Economist.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.