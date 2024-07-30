Протест розлючених людей набирає силу. На вулицях палають шини і гримить стрілянина, деякі військові зявили про перехід на бік народу.

Все це прямо зараз відбувається у Венесуєлі, де були оприлюднені результати президентських виборів. За даними офіційного підрахунку, диктатор Мадуро набрав 51,2% голосів виборців, а кандидат від опозиційної «Єдиної платформи» Едмундо Гонсалес отримав 44,2%, явка - 59%.

За даними екзитполів, картина зовсім інша - у Гонсалеса 70%, у Мадуро 30%.

Після оголошення результатів Мадуро з’явився у президентському палаці перед прихильниками і заявив, що його переобрання є тріумфом миру та стабільності, і повторив своє твердження під час кампанії про те, що виборча система Венесуели є прозорою.

Однак в команді опозиції наполягають, що новий президент – це Едмундо Гонсалес. За словами лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо, Гонсалес набрав 70% голосів, і що численні незалежні екзит-поли та швидкі підрахунки засвідчили його перемогу. У спільні заяві із Гонсалесом вона заявила, що Венесуела має нового обраного президента, і це Едмундо Гонсалес.

«Ми перемогли, і весь світ це знає», - сказала вона.

Перемога Мадуро призвела до масштабних протестів, народ звинувачує уряд у фальсифікації результатів.

Озброєна поліція, військові та ліві воєнізовані формування вступили в сутички з протестувальниками. Є загиблі на поранені. З’явилися повідомлення про захоплення міжнародного аеропорту у Майкетії.

Незгодні із результатами виборів зносять пам'ятники колишньому президентові Уго Чавесу, у деяких містах країни вимкнули інтернет.

Тим часом МЗС Венесуели відкликає своїх дипломатів із країн, які не визнали підсумки президентських виборів. Це Аргентина, Чилі, Перу, Коста-Ріка, Панама, Домінікана та Уругвай.

«Ну ніхто й не сумнівався, що диктатор одразу ж почне стріляти в протестувальників, на те він і диктатор»,

«Мене завжди шокує така поведінка поліції у будь-якій країні, яка стріляє у свій народ»,

«Завжди викликає шок така поведінка поліції у будь-якій країні, яка стріляє у свій народ. Ганьба», -коментують користувачі соцмереж масові протести у Венесуелі.

Зазначимо, що Мадуро є президентом з 2013-го року.

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