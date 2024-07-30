Протест разъяренных людей набирает силу. На улицах пылают шины и гремит стрельба, некоторые военные объявили о переходе на сторону народа.

Все это прямо сейчас происходит в Венесуэле, где были обнародованы результаты президентских выборов. По данным официального подсчета, диктатор Мадуро набрал 51,2% голосов избирателей, а кандидат от оппозиционной «Единой платформы» Эдмунд Гонсалес получил 44,2%, явка – 59%.

По данным экзитполов, картина совсем другая – у Гонсалеса 70%, у Мадуро 30%.

После оглашения результатов Мадуро предстал в президентском дворце перед сторонниками и заявил, что его переизбрание является триумфом мира и стабильности, и повторил свое утверждение во время кампании о том, что избирательная система Венесуэлы прозрачна.

Однако в команде оппозиции настаивают, что новый президент – это Эдмунд Гонсалес. По словам лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, Гонсалес набрал 70% голосов и что многочисленные независимые экзит-полы и быстрые подсчеты показали его победу. В совместном заявлении с Гонсалесом она заявила, что у Венесуэлы есть новый избранный президент, и это Эдмундо Гонсалес.

"Мы победили, и весь мир это знает" , - сказала она.

Победа Мадуро привела к масштабным протестам, народ обвиняет правительство в фальсификации результатов.

Вооруженная полиция, военные и левые военизированные формирования вступили в стычки с протестующими. Есть погибшие на раненые. Появились сообщения о захвате международного аэропорта в Майкетии.

Несогласные с результатами выборов сносят памятники бывшему президенту Уго Чавесу, в некоторых городах страны отключили интернет.

Между тем, МИД Венесуэлы отзывает своих дипломатов из стран, не признавших итоги президентских выборов. Это Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминикана и Уругвай.

«Ну никто и не сомневался, что диктатор сразу же начнет стрелять в протестующих, на то он и диктатор»,

«Меня всегда шокирует такое поведение полиции в любой стране, стреляющей в свой народ»,

«Всегда вызывает шок такое поведение полиции в любой стране, стреляющей в свой народ. Позор» , - комментируют пользователи соцсетей массовые протесты в Венесуэле.

Отметим, что Мадуро является президентом с 2013 года.

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