Для ударів по Україні російські окупанти застосовують ледь не все наявне озброєння, починаючи від старої, до найновіших зразків – серед них і ракета Х-47М2 «Кинджал», носієм якої є літак МіГ-31К.

Х-47м2 "Кинджал" – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, який відноситься до найновіших.

Це ракета з ядерним або звичайним боєзарядом. Дефіцитні та дорогі ракети, які окупанти застосовують в основному для комбінованих масованих атак.

Зокрема, під час атаки 8 липня. Тоді, нагадаємо, було збито 30 ракет, а всього окупанти тоді випустили 38 ракет різних типів.

При цьому в 2024-му році російські війська стали частіше бити «Кинджалами» по Україні.

Так, 2 січня було запущено десять цих ракет, 8 січня – чотири, 13 січня – шість, 21 березня – одна, 22 березня – сім, 29 березня – три, 11 квітня – шість, 27 квітня – чотири, 8 травня – одна, 26 травня – дві, 12 червня – одна, 14 червня – одна, 27 червня – одна.

Під час комбінованої атаки 8 липня росіяни використали один Х-47м2 "Кинджал" і він був збитий.

У липні телеграм-канал Tracking повідомляв, що в рф є в наявності мінімум майже 500 крилатих ракет різного типу.

Йдеться про: 123 КРПБ Х-101/555, 310 КРМБ «Калібр», 53 Х-47М2 «Кинджал».

За словами експертів, саме "гіперзвуковий" Х-47М2 "Кинджал" мав стати для РФ головним козирем у війни проти НАТО та дозволити прорвати протиракетну оборону.

Перші успішні випробування ракетного комплексу Кинджал Росія провела 1 грудня 2017 року. У лютому-березні 2018 року почалися його експлуатаційні військові випробування.Уперше широкій публіці про появу комплексу Кинджал повідомив президент Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам у березні 2018 року. Було заявлено, що ракета після скидання в заданій точці далі летіла з гіперзвуковою швидкістю, що перевищувала швидкість звуку в 10 разів, і маневруючи на всій траєкторії польоту.

Однак він виявився дійсно високошвидкісним, але твердопаливною ракетою з далеко не гіперзвуковою швидкістю на кінцевій ділянці.

ЗРК Patriot успішно збиває балістичні ракети "Кинджал" у момент їх переходу на надзвукову швидкість.

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