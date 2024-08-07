Російські окупанти накопичили живу силу для того, щоб розпочати наступ на ще одному напрямку, але сталося те, чого вони не очікували.

Російська армія планувала повторити сценарій з наступом на Вовчанськ, але вже на іншому напрямку.

Про це розповів український військовослужбовець з позивним «Бахмутський демон».

«Ви маєте знати одну правду», - зазначив «Демон».

За його словами, вже в серпні ворог планував атакувати Сумську область.

«Якби не відбувалося те що відбувається в Курській області, росіяни вже в серпні б атакували Сумщину по принципу Вовчанська. Вони накопичили для цього удару живу силу», - запевнив військовослужбовець ЗСУ.

Цю інформацію підтвердив і військовослужбовець і политолог Кирило Сазонов:

"Ніхто це не афішував, але Кремль готував захід на Сумщину із Курської області. І вже стягував війська".

Зазначимо, що тим часом російські воєнкори стверджують, що втрачено контроль над щонайменше чотирма населеними пунктами у Курській області. Йдеться про Дар'їно, Гоголівку, Гончарівку, Свердлікове.

Рашистські пабліки заявляють, що тікток-війська "Ахмат" втекли з позицій на кордоні і ховаються за спинами призовників.

Загалом українські військові нібито присутні в 11 населених пунктах Курської області на глибині до 15 км.

Генштаб ЗСУ наразі події у Курській області не коментує. У новому зведенні збитий російський гелікоптер не фігурує.

Тим часом Сумська область здригнулся від нових вибухів. Вночі та зранку 7 серпня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

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