Жодна добра справа не залишається безкарною, як кажуть, а для невдячних знаків зодіаку в астрології слово «дякую» просто відсутнє у їхньому словнику.

Деякі знаки Зодіаку неспроможні оцінити людську доброту, і вони можуть легко терпіти те, що дістається їм легко.

Отже, коли справа доходить до того, щоб бути найневдячнішою із знаків, які з них ранжуються?

1. СКОРПІОН (23 жовтня – 21 листопада)

Бути Скорпіоном означає жити життям очікувань і розчарувань. Від вас чекають, що ви служитимете Скорпіону, у його свідомості. Вони вважають інших нижчими, народженими для служіння, створеними виключно для того, щоб зробити життя Скорпіона кращим.

І тому, коли ви дійсно потрапите в цю пекельну яму угоди всемогутньому Скорпіону, якщо ви думаєте, що вас оцінять за ваші клопоти, не бійтеся. Вони повністю вас не поважатимуть. Вся ваша важка праця та зусилля залишаться неоціненими.

2. БЛИЗНЮКИ (21 травня - 20 червня)

Близнюки можуть бути вдячні за щось на зразок подарунка чи смачного обіду, але коли справа доходить до того, щоб зайняти чийсь час чи простір, їх не хвилює, що відчуває з цього приводу інший людина.

Зробіть Близнюкам невеликий подарунок, і вони будуть вдячні, але подаруйте Близнюкам годину свого часу - часу, про який вони вас благали, - і ви підете, знаючи, що тільки-но віддали годину свого життя тому, кого спочатку не хвилювало, що ви скажете.

3. ДІВА (23 серпня - 22 вересня)

Діва не оцінить вас чи щось ще, тому що вона не може нічого цінувати. Це не в її природі. Подяка приходить до Діви в крихітних дозах, і це тому, що вона щиро вірить, що їй заслужені всі принади, які вона отримує в житті.

Все, що приходить в життя Діви, очікувано, чи то гарне чи погане, і це залишає їм дуже мало місця для подяки. Девіз Діви: «Життя важке, але воно краще, коли мені не потрібно бути вдячним».

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