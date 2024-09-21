Ни одно доброе дело не остается безнаказанным, как говорится, а для неблагодарных знаков зодиака в астрологии слово «спасибо» просто отсутствует в их словаре.

Некоторые знаки Зодиака не могут оценить человеческую доброту, и они не могут легко терпеть то, что достается им легко.

Итак, когда дело доходит до того, чтобы быть самым неблагодарным из знаков, какие из них ранжируются?

1. СКОРПИОН (23 октября - 21 ноября)

Быть Скорпионом означает жить жизнью ожиданий... и разочарований. От вас ждут, что вы будете служить Скорпиону, в его сознании. Они считают других низшими, рожденными для служения, созданными исключительно для того, чтобы сделать жизнь Скорпиона лучше.

И поэтому, когда вы действительно попадете в эту адскую яму угождения всемогущему Скорпиону, если вы думаете, что вас оценят за ваши хлопоты, не бойтесь. Они будут полностью вас не уважать. Весь ваш тяжелый труд и усилия останутся неоцененными.

2. БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 20 июня)

Близнецы могут быть благодарны за что-то вроде подарка или вкусного обеда, но когда дело доходит до того, чтобы занять чье-то время или пространство, их не волнует, что чувствует по этому поводу другой человек.

Сделайте Близнецам небольшой подарок, и они будут благодарны, но подарите Близнецам час своего времени — времени, о котором они вас УМОЛЯЛИ, — и вы уйдете, зная, что только что отдали час своей жизни тому, кого изначально не волновало, что вы скажете.

3. ДЕВА (23 августа - 22 сентября)

Дева не оценит вас или что-либо еще, потому что она не может ничего ценить. Это не в ее природе. Благодарность приходит к Деве в крошечных дозах, и это потому, что она искренне верит, что ей заслужены все прелести, которые она получает в жизни.

Все, что приходит в жизнь Девы, ожидаемо, будь то хорошее или плохое, и это оставляет им очень мало места для благодарности. Девиз Девы: «Жизнь трудна, но она лучше, когда мне не нужно быть благодарным».

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