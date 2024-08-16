Економіст повідомив, що Україні необхідно знайти ключ до нашої мережевої моделі корупції.

Так, країні потрібен не лише "закон про кумівство" за аналогією із законами "про хрещених батьків" в Італії та "злодіїв у законі" в Грузії.

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ у своєму телеграм-каналі.

За його словами, окрім цього потрібна норма про "спадкову відповідальність" дітей та онуків корупціонерів до третього коліна.

Таким чином можна обрубати вертикальні корупційні зв'язки.

"Майнова та фінансова відповідальність корупціонерів в Україні має поширюватися на членів їхньої родини: братів, сестер, батьків. А то у нас деякі "мами" мають статки на сотні мільйонів доларів", - повідомив Кущ.

Також у суспільстві потрібно знижувати толерантність до корупції.

Незважаючи на стереотип про нібито несприйняття українцями корупції, каже експерт, це неправда.

Ненависть до корупції у нас формується внаслідок недоступності цієї для широких мас, але кожен хоче "мати кума", який, наприклад, може "дістати права водія" або "вирішувати" у разі ДТП.

Нульову толерантність до корупції потрібно формувати з дитячого садка, зі школи на рівні явищ культури: книги, фільми, публічні приклади некорупційної успішності тощо.

Також потрібна модель невиборчості правосуддя та невідворотності покарання.

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