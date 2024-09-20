Після підвищення податків державний бюджет отримає нові надходження від людей з "білими зарплатами" та підприємств, однак вже через півроку ситуація може погіршитися.

Про це заявила нардепка Ніна Южаніна в ефірі "Київ 24".

Вона підкреслила, що народні депутати, розглядаючи способи поповнення державного бюджету, вирішили обкласти податками доходи, а не споживання. У такій ситуації найбільше постраждають звичайні громадяни, зокрема бюджетники, а не заможні верстви населення.

На думку Южаніної, народні депутати мали можливість обрати "більш конструктивний" підхід до наповнення бюджету. Натомість у Раді вирішили інакше, що призведе до негативних наслідків для лікарів, вчителів, працівників соціальної сфери, сфери обслуговування та інших громадян, які отримують бюджетні виплати.

Вони сплачуватимуть не 1,5%, а 5% військового збору, хоча їхні зарплати вже й так низькі. При цьому люди з вищими доходами не постраждають, оскільки їхні доходи залишаться значними.

Крім того, під загрозою опиниться приватний сектор, який може почати "приховувати" зарплати, що призведе до недоотримання податків з "білих" зарплат. Ще один негативний наслідок, про який згадала нардепка, — це втрата доходів підприємств, які можуть почати втрачати ще більше працівників.

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