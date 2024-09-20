После повышения налогов государственный бюджет получит новые поступления от людей с "белыми зарплатами" и предприятий, однако уже через полгода ситуация может ухудшиться.

Об этом заявила нардепка Нина Южанина в эфире "Киев-24".

Она подчеркнула, что народные депутаты, рассматривая способы пополнения государственного бюджета, решили обложить налогами доходы, а не потребление. В такой ситуации больше всего пострадают обычные граждане, в том числе бюджетники, а не состоятельные слои населения.

По мнению Южаниной, народные депутаты имели возможность выбрать более конструктивный подход к наполнению бюджета. В Совете решили иначе, что приведет к негативным последствиям для врачей, учителей, работников социальной сферы, сферы обслуживания и других граждан, получающих бюджетные выплаты.

Они будут платить не 1,5%, а 5% военного сбора, хотя их зарплаты уже и так низки. При этом люди с более высокими доходами не пострадают, поскольку их доходы останутся значительными.

Кроме того, под угрозой окажется частный сектор, который может начать скрывать зарплаты, что приведет к недополучению налогов с белых зарплат. Еще одно негативное последствие, о котором упомянула нардепка, это потеря доходов предприятий, которые могут начать терять еще больше работников.

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