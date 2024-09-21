Коли ви поринаєте у світ астрології, ви можете відчути, що схильні бачити більше одного знака, ніж інші.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися, яких знаків Зодіаку найбільше у світі, адже деякі з них найчастіше зустрічаються.

Це тому, що знаки зодіаку фактично розподілені нерівномірно.

Яких знаків Зодіаку найбільше:

Скорпіон, мабуть, є найпоширенішим знаком зодіаку, його дні народження припадають на період із 23 жовтня по 21 листопада.

Нагороду за найменш поширений знак зодіаку отримує Телець, його дні народження припадають на період із 20 квітня по 20 травня.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіони вважаються знаком Зодіаку, яких найбільше, що чудово, — цей енергійний, але загадковий знак напевно підтримуватиме інтерес. Скорпіони, які ніколи не нудьгують, завжди приховують трюк у рукаві або планують свою наступну пригоду.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Наслідуючи Скорпіона, Діви також досить поширені, і вони також надзвичайно добрі. Вважаючись одними з найрозумніших знаків зодіаку, вони завжди поруч, щоб допомогти другові в злиднях або дати пораду тому, хто просить про це.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Ці кумедні, товариські знаки завжди запалюватимуть вечірку. Близнюки хочуть бути вашими друзями, незважаючи ні на що, і у них немає проблем для того, щоб ужитися з усіма в кімнаті. Вони люблять свою свободу і ніколи не соромляться бути незалежними.

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