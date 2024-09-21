Когда вы погружаетесь в мир астрологии, вы можете почувствовать, что склонны видеть больше одного знака, чем других.

Продолжайте читать, чтобы узнать, каких знаков Зодиака больше всего в мире, ведь некоторые из них встречаются чаще других.

Это потому, что знаки зодиака на самом деле распределены неравномерно.

Каких знаков Зодиака больше всего:

Скорпион, по-видимому, является самым распространенным знаком зодиака, его дни рождения приходятся на период с 23 октября по 21 ноября.

Награду за наименее распространенный знак зодиака получает Телец, его дни рождения приходятся на период с 20 апреля по 20 мая.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы считаются знаком Зодиака, которых больше всего, что замечательно — этот энергичный, но загадочный знак наверняка будет поддерживать интерес. Никогда не скучающие, Скорпионы всегда припрятывают трюк в рукаве или планируют свое следующее приключение.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Следуя за Скорпионом, Девы также довольно распространены, и они также чрезвычайно добры. Считаясь одними из самых умных знаков зодиака, они всегда рядом, чтобы помочь другу в нужде или дать совет тому, кто просит об этом.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Эти забавные, общительные знаки всегда будут зажигать вечеринку. Близнецы хотят быть вашими друзьями, несмотря ни на что, и у них нет проблем с тем, чтобы ужиться со всеми в комнате. Они любят свою свободу и никогда не стесняются быть независимыми.

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