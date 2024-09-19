"Укрпошта" почала розсилку повісток, надісланих на її сервери ТЦК, але через неправильно оформлені документи можуть виникнути серйозні збої в доставці, що призведе до суттєвих наслідків, якщо пошта відзначить, що особа не проживає за вказаною адресою.

Про це заявив народний депутат Ігор Фріс під час ефіру "Ранок.LIVE".

Він зазначив, що така ситуація може призвести до відкриття виконавчого провадження, арешту рахунків або майна. При цьому наслідки можуть виникнути навіть без отримання особою повістки.

"Можливий значний колапс у системі, коли доставка повісток оформлена неналежно, і людина навіть не буде в курсі, що має зобов'язання перед державою. Це може призвести до серйозних проблем для суспільства", — підкреслив нардеп.

Згідно з інформацією Ukrainian Military Pages, 17 вересня відбувся перший централізований обмін повістками в електронному форматі. Близько 6 тисяч повісток, підписаних електронними підписами начальників ТЦК, автоматично надійшли до "Укрпошти". Вони вже надруковані та надсилаються рекомендованими поштовими відправленнями за адресами військовозобов'язаних. На явку до ТЦК надається 14 днів.

Раніше Politeka також писала про те, що військовозобов'язані мають можливість самостійно обрати фах і бригаду для служби на контрактній основі у Збройних силах України.